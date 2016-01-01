Фотофакты. Смешные зверюги

Это по восточному календарю 2017-й будет годом Огненного Петуха. А по постам пользователей соцсетей он опять будет годом Мимишных Котиков или Умильных Собачек. Поэтому мы собрали здесь таких зверьков, в которых нет никакой такой патоки. Хотя, это в больше мере опять коты и псы.

Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Забавные животные. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смотрите также Источник.