Фотофакты. Холода — не беда: 17 смешных зимних образов горожан

Зима время опасное и одновременно веселое. Но именно в этот период можно увидеть столь абсурдные сезонные причуды.

Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Зимние образы горожан. Фото: novate.ru. Источник. Смотрите также