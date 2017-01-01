Фотофакты. СМИ опубликовали ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро

Цветные снимки были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные" (The Misfits). На этих фотографиях актрисе 34 года.

Daily Mail пишет, что в ноябре прошлого года серию снимков с беременной Монро продали на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Автором кадров была близкая подруга актрисы Фрида Халл, а новым владельцем стал фотограф и друг Халл Тони Майклс , который поделился своим приобретением с газетой.

Never seen before pictures of Marilyn Monroe just surfaced and my day is made. I love her so much 🌹❤ pic.twitter.com/jeyI3j4rk4 — Diamond Heart 💎 (@MonroeGagaa) 15 февраля 2017 г.

"Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем "потерять" ребенка во время посещения больницы. Фрида гордилась тем, что хранила эти снимки у себя и тем, что оставила в тайне секрет своей подруги до конца своих дней. Но она рассказала мне историю, которую хорошо знала, что Монро была беременна от Ива Монтана", — цитирует издание Тони Майклса, который дружил и жил по соседству с Халл.

Фрида Халл умерла в 2014 году, и фотографии были проданы как часть ее имущества в прошлом году. Майклс купил кадры беременной актрисы, потому что только он знал их историю. "Сейчас я думаю, что эту историю необходимо рассказать", — добавил он.

Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, но не теряла надежды стать матерью. Однако, до сих пор неизвестно, по какой причине кинодива потеряла малыша, которым беременна на опубликованных снимках.

"Я предлагал Фриде продать эти фотографии и другие памятные вещи, чтобы она могла позволить себе жить в лучшем месте, но она отказалась, сказав, что никогда бы не продала свою подругу Мэрилин", — рассказал Майклс.