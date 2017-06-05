Фотофакты. Снег, цветы и солнце: каким туристы увидели Горный в первые выходные лета

В первые выходные лета, 3 и 4 июня, в Республику Алтай направились сотни туристов. Несмотря на жаркие дни, Горный их встретил снежными вершинами и, как всегда, прекрасными видами на лес, горы и реки.
На снимках — гора Сарлык, высшая точка Семинского хребта (2507,5 м), окрестности Шебалинского района и излюбленное место отдыха иногородних туристов — Усть-Сема.
По информации сайта правительства Республики Алтай, турпоток в Горный в 2017 году вырастет до 2050 млн посещений. Объем внебюджетных инвестиций в туротрасль, по прогнозу экспертов, составит 1,1 млрд рублей.
Кроме того, для создания и развития комфортной информационной турсреды в соседнем регионе продолжают работу по установке знаков туристской навигации и идет работа по созданию нормативно-правовой базы создания санаторно-курортного кластера в Республике Алтай "Курорты Горного Алтая".
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