Фотофакты. Снег, цветы и солнце: каким туристы увидели Горный в первые выходные лета

Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Первые выходные лета-2017 в Горном Алтае. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

На снимках — гора Сарлык, высшая точка Семинского хребта (2507,5 м), окрестности Шебалинского района и излюбленное место отдыха иногородних туристов — Усть-Сема.

По информации сайта правительства Республики Алтай, турпоток в Горный в 2017 году вырастет до 2050 млн посещений. Объем внебюджетных инвестиций в туротрасль, по прогнозу экспертов, составит 1,1 млрд рублей.

Кроме того, для создания и развития комфортной информационной турсреды в соседнем регионе продолжают работу по установке знаков туристской навигации и идет работа по созданию нормативно-правовой базы создания санаторно-курортного кластера в Республике Алтай "Курорты Горного Алтая".