Фотофакты. "Снежный десант" расчистил барнаульский Затон к Новому году и поставил ёлку

Бойцы отрядов снежного десанта "Белые медведи", "Попутный ветер" и "Созвездие" "высадились" в микрорайоне Затон, чтобы подготовить его к Новому году. Об этом сообщает мэрия.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.
Молодые люди помогли расчистить от снега остановочные павильоны и лестницы микрорайона. Студенты также помогли маломобильным затоновцам убрать снежные сугробы на придомовой территории. Кроме того, ребята присоединились к установке и украшению пятиметровой новогодней ели.
Главное новогоднее торжество в микрорайоне Затон пройдет 27 декабря в 17.00 на площадке перед территориальным управлением (ул. Водников, 11).
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