Фотофакты. "Снежный десант" расчистил барнаульский Затон к Новому году и поставил ёлку

"Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org. "Снежный десант" готовит Затон к Новому году. Фото: barnaul.org.

Молодые люди помогли расчистить от снега остановочные павильоны и лестницы микрорайона. Студенты также помогли маломобильным затоновцам убрать снежные сугробы на придомовой территории. Кроме того, ребята присоединились к установке и украшению пятиметровой новогодней ели.

Главное новогоднее торжество в микрорайоне Затон пройдет 27 декабря в 17.00 на площадке перед территориальным управлением (ул. Водников, 11).