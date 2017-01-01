Фотофакты. Снежный январь в объективе Михаила Хаустова

Первый месяц 2017 года выдался для нашего региона по-настоящему снежным. Обильные снегопады и суровые метели доставили жителям Алтайского края много неудобств. Но вот наступил февраль, и нам остается лишь достать чернил и плакать... в ожидании очередного ухудшения погоды. А также любоваться лучшими фотографиями января от Михаила Хаустова.

Красивый закат. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Красивый закат. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Крещенская купель. Фото: Михаил Хаустов. Крещенская купель. Фото: Михаил Хаустов. Новый мост. Фото: Михаил Хаустов. Крещенская купель. Фото: Михаил Хаустов. Крещенская купель. Фото: Михаил Хаустов. Знаменский собор. Фото: Михаил Хаустов. Совсем не зимние работы. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Символ Нового года. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Зимние забавы. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Снежный январь-2017. Фото: Михаил Хаустов. Смотрите также