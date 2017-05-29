Фотофакты. Снимки из серии "зачем?"

Иногда люди делают странные вещи. Мы собрали серию фотографий, глядя на которую хочется спросить, для чего это все сделано.

Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Снимки из серии "зачем?". Фото: asemen0v.blogspot.ru. Источник.