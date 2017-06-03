Фотофакты. Почему собственник дома в Барнауле не дает сносить незаконный пристрой

Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов. Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов. Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов. Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов. Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов. Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов. Молодежная, 109. Фото: vk.com, Леонид Горбунов.

Леонид Горбунов говорит, что пристрой появился раньше, чем провели новую красную линию. Он пытался узаконить эту часть дома в суде, но ему отказали. Как пояснили altapress.ru в администрации Железнодорожного района, суд обязал убрать строение в 2014 году, но собственники этого не сделал. В 2017 году администрация повторно обратилась в суд.

Татьяна Вражевская,

пресс-секретарь администрации Железнодорожного района:

Решение о сносе вынесли 3 апреля и у собственника было 15 дней на обжалование, но он не обратился в суд. Пристрой, который стоит на красной линии – это гараж с мансардой.

Снести пристрой в первый раз попытались 31 мая, однако Леониду Горбунову успели сообщить о том, что к участку подъехала строительная техника. Он приехал и помешал работе трактора. Второй раз строительная техника приехала в 6 утра 2 июня, говорит Леонид, который вновь встал на защиту своего имущества и разбил трактору стекло.

Леонид Горбунов,

собственник доли в доме Молодежной, 109:

Я считаю, что снести должны были только одну стену пристроя, которая граничит с участком Молодежная, 107. Но чтобы это сделать, нужен проект работ, потому что пристрой объединен с основным домом несущими балками. Если его сломать, то и сам дом разрушится. Он и сейчас пострадал. Туда опасно зайти. Все может рухнуть. Сейчас я пристрой отстоял. Привез эксперта, который зафиксировал нарушение исполнения решения суда: разрушена часть планового дома. Представителей администрации на площадке не было. Присутствовал только представитель компании, которую наняли для сноса. Он заявил, что не уполномочен мне что-либо пояснять, извещать. Его задача снести пристрой, а дальше можно разбираться в суде.

Леонид пояснил altapress.ru, что в доме он не проживает: "После того, как две доли недвижимости купил застройщик соседней многоэтажки компания "Гранид", жить в нем стало невозможно. Он снес часть дома, оставив нашу половину без воды и света, а также с тонкой стеной на улицу, которая раньше была внутренней, а теперь стала наружной. Суд обязал его утеплить нашу стену, но он этого не сделал".

Представитель застройщика на правах анонимности пояснил altapress.ru, что не имеет отношения к происходящему в доме на Молодежной, 109. И в целом этот район его не интересует для дальнейшей застройки так как здесь участки, постройки и пристрои не узаконили должным образом. Приводить документ в порядок сложно и долго.

Татьяна Вражевская,

пресс-секретарь администрации Железнодорожного района: