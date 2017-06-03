Фотофакты. Почему собственник дома в Барнауле не дает сносить незаконный пристрой

31 мая часть дома – гараж с мансардой – на улице Молодежной, 109 попытались снести по решению суда: это самовольное строение и оно выходит за красную линию. Один из собственников Леонид Горбунов помешал работе строительной техники. Altapress.ru он пояснил, что по суду должны были снести только одну стену пристройки, чтобы освободить красную линию. Если снести все, то рухнет сам дом. История попала на страницы соцсетей.
Леонид Горбунов говорит, что пристрой появился раньше, чем провели новую красную линию. Он пытался узаконить эту часть дома в суде, но ему отказали. Как пояснили altapress.ru в администрации Железнодорожного района, суд обязал убрать строение в 2014 году, но собственники этого не сделал. В 2017 году администрация повторно обратилась в суд.
Татьяна Вражевская,
пресс-секретарь администрации Железнодорожного района:
Решение о сносе вынесли 3 апреля и у собственника было 15 дней на обжалование, но он не обратился в суд. Пристрой, который стоит на красной линии – это гараж с мансардой.
Снести пристрой в первый раз попытались 31 мая, однако Леониду Горбунову успели сообщить о том, что к участку подъехала строительная техника. Он приехал и помешал работе трактора. Второй раз строительная техника приехала в 6 утра 2 июня, говорит Леонид, который вновь встал на защиту своего имущества и разбил трактору стекло.
Леонид Горбунов,
собственник доли в доме Молодежной, 109:
Я считаю, что снести должны были только одну стену пристроя, которая граничит с участком Молодежная, 107. Но чтобы это сделать, нужен проект работ, потому что пристрой объединен с основным домом несущими балками. Если его сломать, то и сам дом разрушится. Он и сейчас пострадал. Туда опасно зайти. Все может рухнуть. Сейчас я пристрой отстоял. Привез эксперта, который зафиксировал нарушение исполнения решения суда: разрушена часть планового дома. Представителей администрации на площадке не было. Присутствовал только представитель компании, которую наняли для сноса. Он заявил, что не уполномочен мне что-либо пояснять, извещать. Его задача снести пристрой, а дальше можно разбираться в суде.
Леонид пояснил altapress.ru, что в доме он не проживает: "После того, как две доли недвижимости купил застройщик соседней многоэтажки компания "Гранид", жить в нем стало невозможно. Он снес часть дома, оставив нашу половину без воды и света, а также с тонкой стеной на улицу, которая раньше была внутренней, а теперь стала наружной. Суд обязал его утеплить нашу стену, но он этого не сделал".
Представитель застройщика на правах анонимности пояснил altapress.ru, что не имеет отношения к происходящему в доме на Молодежной, 109. И в целом этот район его не интересует для дальнейшей застройки так как здесь участки, постройки и пристрои не узаконили должным образом. Приводить документ в порядок сложно и долго.
Татьяна Вражевская,
пресс-секретарь администрации Железнодорожного района:
Есть решение суда и пристрой в любом случае должны снести. Как именно будут это делать, решат уполномоченные лица.
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