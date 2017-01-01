Фотофакты. СССР на цветных снимках американского профессора

Американский профессор Томас Хаммонд в течение с 1956 по 1975 год регулярно посещал Советский Союз и делал здесь снимки. Хаммонд фотографировал не только в Москве и Ленинграде, но и Риге, Пятигорске, Ярославле, других городах. Недавно фотографии профессора появились на сайте Виргинского университета, где работал Хаммонд.

СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. СССР глазами американского профессора. Фото: Thomas T. Hammond/University of Virginia. 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