Фотофакты. Странные свадебные наряды звездных невест

Редко какая девушка отважится явиться на собственную свадьбу в чем-нибудь странном. Но звезды хотят эпатировать публику, для этого даже свадьба — прекрасный повод.
Джулианна Мур пошла под венец с Бартом Фрейндлихом в странном лиловом платье. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Джулианна Мур пошла под венец с Бартом Фрейндлихом в странном лиловом платье. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
"Не платье, а театральный костюм", — так оценили свадебный наряд британской актрисы Эммы Томпсон таблоиды. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
"Не платье, а театральный костюм", — так оценили свадебный наряд британской актрисы Эммы Томпсон таблоиды. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Для свадьбы с Джигурдой Марина Анисина выбрала кричащее оранжевое платье с пурпурной фатой. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Для свадьбы с Джигурдой Марина Анисина выбрала кричащее оранжевое платье с пурпурной фатой. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
"Совершенно невидимым" назвали свадебное платье Памелы Андерсон в 1996 году. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
"Совершенно невидимым" назвали свадебное платье Памелы Андерсон в 1996 году. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
"Совершенно невидимым" назвали свадебное платье Памелы Андерсон в 1996 году. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
"Совершенно невидимым" назвали свадебное платье Памелы Андерсон в 1996 году. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Для свадьбы Лолита Милявская выбрала крошечное платье пудрового оттенка. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Для свадьбы Лолита Милявская выбрала крошечное платье пудрового оттенка. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Для свадьбы Лолита Милявская выбрала крошечное платье пудрового оттенка. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Агутин уговорил Варум совместить свадьбу со съемкой клипа. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Агутин уговорил Варум совместить свадьбу со съемкой клипа. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Агутин уговорил Варум совместить свадьбу со съемкой клипа. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Мария Захарова вышла замуж, когда работала дипломатом в США. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Мария Захарова вышла замуж, когда работала дипломатом в США. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
В качестве свадебного платья Бьянка Джаггер использовала простецкую комбинацию – пиджак на голое тело и длинную юбку. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
В качестве свадебного платья Бьянка Джаггер использовала простецкую комбинацию – пиджак на голое тело и длинную юбку. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
В качестве свадебного платья Бьянка Джаггер использовала простецкую комбинацию – пиджак на голое тело и длинную юбку. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
На украшение помпезного свадебного головного убора Селин Дион потребовалось 2000 камней от Swarovski. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
На украшение помпезного свадебного головного убора Селин Дион потребовалось 2000 камней от Swarovski. Фото: опубликовано на mediarupor.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.