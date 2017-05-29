Фотофакты. 10 странных вещей, которые барнаульцы продают по объявлениям

Ежедневно барнаульцы продают на Avito множество вещей. Среди них немало необычных, которые точно приглянутся коллекционерам.
Автограф Димы Билана
Все те, кто начинает двигаться в такт под песню "Believe Me", могут приобрести подпись Димы Билна. Также продают автографы легкоатлета Сергея Шубенкова, биатлонистки Татьяны Ильюченко, актера Евгения Миронова и даже вратаря Льва Яшина.
Цена: 1 000 рублей.
Купюра МММ
Среди греческих, итальянских и тайских денег встретился один из символов 1990-х. Миллионы вкладчиков надеялись разбогатеть, приобретая зеленые бумажки с портретом Сергея Мавроди. Но сегодня это лишь находка для нумизмата. Как пишет сам продавец, "спешите приобрести кусочек великого обмана".
Цена: 500 рублей.
Трофейная зажигалка
Неравнодушные к старине могут купить столетнюю зажигалку. Страшно подумать, но она благополучно пережила Первую и Вторую мировые войны, "оттепель", перестройку. Зажигалка сделана из латуни, и, по уверениям владельца, работает до сих пор.
Цена: 2 500 рублей.
Медальон с изображением Александра Пушкина
В Барнауле нашелся медальон из уральского города Касли. Эта работа, выполненная в технике художественного литья, точно передает внешность русского писателя. Кудрявые волосы, прямой нос, пухлые губы… За восемьдесят лет медальон сохранился "без трещин и сколов", утратив лишь имя мастера: спустя десятилетия оно затерлось.
Цена: 6 000 рублей.
Керамическая бутылка
Эта бутылка заинтересует любителей изящного. Необычная форма, глазурованная поверхность, иероглифы – настоящая работа из Поднебесной. Но есть и недостаток – бутыль пустая. Если верить объявлению, раньше в ней была китайская водка.
Цена: 1 200 рублей.
Хоккейная шайба "АК Барс"
Заядлые болельщики вряд ли пройдут мимо этого товара – атрибута хоккейного клуба "АК Барс". Клуб был основан еще в 1956 году в Казани. Тогда он назывался "Машстрой". Однако название меняли три раза: "СК им. Урицкого", "Итиль" и, наконец, "АК Барс". Среди прочих наград клуба – Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).
Цена:180 рублей.
Раритетный набор Kinder Surprise
На сайте указано, что это набор "из самой классной серии" 40-летней давности. Не знаем, так ли это, но дети наверняка оценят миниатюрные фигурки Слона, Льва, Овечки, Крокодила, Черепахи и самого Киндера. Взрослые тоже неравнодушны к этим игрушкам. Так, в 2007 году на аукционе eBay покупатель приобрел 90 000 игрушек за 30 000 евро.
Цена:80 рублей (за штуку).
Грампластинка с автографом Бэлы Руденко
Меломаны, а также просто любители прекрасного, несомненно, помнят чарующий голос оперной дивы Бэлы Руденко. Еще более чарующе он звучит под иглой патефона. Как писали в японской газете "Майнити симбун", "…если вы хотите услышать, как катится жемчуг по бархату — слушайте, как поёт Бэла Руденко".
Цена: 500 рублей.
Пионерский галстук
Для тех, кто хочет вновь почувствовать себя пионером, предлагается важнейший атрибут принадлежности к этой детской организации. Сообщается, что в наличии не один галстук. Любители советских вещей могут также найти на сайте знамя, множество различных значков, марок и даже этикетки от спичечных коробков.
Цена: 100 рублей.
Кресло самолета
Находка для поклонников авиации. По рассказу продавца, он купил кресло, чтобы поставить в кабину Ту-154М, но оказалось, что кресло уже было не нужно, и тогда он выставил его на продажу. Интересно, что на спинке сиденья среди прочего написано "566", – это номер борта, с которого сняли кресло. Продавец уверен, что это один из самолетов, который взорвали террористы в 2004 году. "Этот самолет действительно базировался у нас, был около четырех-пяти лет. Видимо, у этого кресла что-то было сломано, его сняли, отремонтировали, а вместо него поставили другое", сообщается на сайте. Интересно, что за два месяца креслом интересовались семь покупателей. Оно рабочее, и при желании его можно установить в кабину хоть сейчас.
Цена: 25 000 рублей
Аркадий Шабалин
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