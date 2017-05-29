Фотофакты. 10 странных вещей, которые барнаульцы продают по объявлениям

Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции. Раритетные вещи. Фото из архива редакции.

Автограф Димы Билана

Все те, кто начинает двигаться в такт под песню "Believe Me", могут приобрести подпись Димы Билна. Также продают автографы легкоатлета Сергея Шубенкова, биатлонистки Татьяны Ильюченко, актера Евгения Миронова и даже вратаря Льва Яшина.

Цена: 1 000 рублей.

Купюра МММ

Среди греческих, итальянских и тайских денег встретился один из символов 1990-х. Миллионы вкладчиков надеялись разбогатеть, приобретая зеленые бумажки с портретом Сергея Мавроди. Но сегодня это лишь находка для нумизмата. Как пишет сам продавец, "спешите приобрести кусочек великого обмана".

Цена: 500 рублей.

Трофейная зажигалка

Неравнодушные к старине могут купить столетнюю зажигалку. Страшно подумать, но она благополучно пережила Первую и Вторую мировые войны, "оттепель", перестройку. Зажигалка сделана из латуни, и, по уверениям владельца, работает до сих пор.

Цена: 2 500 рублей.

Медальон с изображением Александра Пушкина

В Барнауле нашелся медальон из уральского города Касли. Эта работа, выполненная в технике художественного литья, точно передает внешность русского писателя. Кудрявые волосы, прямой нос, пухлые губы… За восемьдесят лет медальон сохранился "без трещин и сколов", утратив лишь имя мастера: спустя десятилетия оно затерлось.

Цена: 6 000 рублей.

Керамическая бутылка

Эта бутылка заинтересует любителей изящного. Необычная форма, глазурованная поверхность, иероглифы – настоящая работа из Поднебесной. Но есть и недостаток – бутыль пустая. Если верить объявлению, раньше в ней была китайская водка.

Цена: 1 200 рублей.

Хоккейная шайба "АК Барс"

Заядлые болельщики вряд ли пройдут мимо этого товара – атрибута хоккейного клуба "АК Барс". Клуб был основан еще в 1956 году в Казани. Тогда он назывался "Машстрой". Однако название меняли три раза: "СК им. Урицкого", "Итиль" и, наконец, "АК Барс". Среди прочих наград клуба – Кубок европейских чемпионов (2007) и Континентальный кубок (2008).

Цена:180 рублей.

Раритетный набор Kinder Surprise

На сайте указано, что это набор "из самой классной серии" 40-летней давности. Не знаем, так ли это, но дети наверняка оценят миниатюрные фигурки Слона, Льва, Овечки, Крокодила, Черепахи и самого Киндера. Взрослые тоже неравнодушны к этим игрушкам. Так, в 2007 году на аукционе eBay покупатель приобрел 90 000 игрушек за 30 000 евро.

Цена:80 рублей (за штуку).

Грампластинка с автографом Бэлы Руденко

Меломаны, а также просто любители прекрасного, несомненно, помнят чарующий голос оперной дивы Бэлы Руденко. Еще более чарующе он звучит под иглой патефона. Как писали в японской газете "Майнити симбун", "…если вы хотите услышать, как катится жемчуг по бархату — слушайте, как поёт Бэла Руденко".

Цена: 500 рублей.

Пионерский галстук

Для тех, кто хочет вновь почувствовать себя пионером, предлагается важнейший атрибут принадлежности к этой детской организации. Сообщается, что в наличии не один галстук. Любители советских вещей могут также найти на сайте знамя, множество различных значков, марок и даже этикетки от спичечных коробков.

Цена: 100 рублей.

Кресло самолета

Находка для поклонников авиации. По рассказу продавца, он купил кресло, чтобы поставить в кабину Ту-154М, но оказалось, что кресло уже было не нужно, и тогда он выставил его на продажу. Интересно, что на спинке сиденья среди прочего написано "566", – это номер борта, с которого сняли кресло. Продавец уверен, что это один из самолетов, который взорвали террористы в 2004 году. "Этот самолет действительно базировался у нас, был около четырех-пяти лет. Видимо, у этого кресла что-то было сломано, его сняли, отремонтировали, а вместо него поставили другое", сообщается на сайте. Интересно, что за два месяца креслом интересовались семь покупателей. Оно рабочее, и при желании его можно установить в кабину хоть сейчас.

Цена: 25 000 рублей

Аркадий Шабалин