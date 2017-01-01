Фотофакты. "Сухой закон" в СССР: как это было

За все время существования СССР правительство неоднократно пыталось искоренить в народе тягу к алкоголю. Наиболее запоминающейся попыткой стала антиалкогольная кампания, развернувшаяся в 1985 году. Предлагаем посмотреть, что творилось в стране во времена "сухого закона".
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com.
Источник: anews.com
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