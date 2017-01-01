Фотофакты. "Сухой закон" в СССР: как это было

За все время существования СССР правительство неоднократно пыталось искоренить в народе тягу к алкоголю. Наиболее запоминающейся попыткой стала антиалкогольная кампания, развернувшаяся в 1985 году. Предлагаем посмотреть, что творилось в стране во времена "сухого закона".

"Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. "Сухой закон" в СССР. Фото: anews.com. Смотрите также Источник: anews.com