Фотофакты. Такое увидишь только в России

Россияне не перестают удивлять своим креативом и смекалкой. Глядя на эти фото, становится понятно, что наш девиз: "Если есть проблема, ее всегда можно решить подручными средствами", а еще - "Смешно - точно лучше, чем скучно". Эти фотографии в очередной раз доказывают, что наш человек нигде и никогда не пропадет.

Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru. Это Россия, детка. Фото: http://trinixy.ru.