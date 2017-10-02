Фотофакты. Танцуют все: в ТРЦ "Пионер" состоялась вечеринка в русском народном стиле

Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер". Вечеринка в русском народном стиле в ТРЦ "Пионер". Фото: архив ТРЦ "Пионер".

Каждый, кто посетил в этот день торговый центр "Пионер" окунулся в атмосферу русских народных забав: гости праздника водили 100-метровый хоровод, пели песни вместе с группой "Русский фреш", наслаждались танцевальными номерами ансамбля "Разгуляй", участвовали в конкурсах и мастер-классах.

Кульминацией праздника стала дегустация рекордного 100-литрового компота от сети блинных "Сковородовна". Напиток был приготовлен из алтайской черной смородины, сахара и воды. Оценить ягодный напиток смогли все желающие.

Организаторами "Праздника урожая" стали: Барнаульский молочный комбинат, блинная "Сковородовна", производитель детского питания "Модест", компании "Велкен" – производитель семечек "Зум-Зум", ювелирный салон "Золотофф", ресторан "Бургер Кинг", хобби-маркет "Hand Mad", журнал "Телепарк".