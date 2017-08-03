Фотофакты.Тестомес-"Майбах" и принтер для тортов: как производит продукты "дочка" Марии-Ра

На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции. На производстве компании "Алтайхлеб". Фото: из архива редакции.

"Алтайхлеб" — один из самых крупных производителей Сибири сразу в четырех сегментах:

хлебобулочные изделия;

замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники и т.д.);

готовые салаты;

кондитерские изделия.

На предприятии трудятся более 720 человек. В основном продукция идет на полки магазинов "Мария-Ра". Однако ее закупают и конкуренты: "Лента", "Метро", "Магнит", "Ашан" и другие. География поставок — от Подмосковья до Хабаровска.

Дмитрий Гостяев,

директор компании "Алтайхлеб":

История нашей компании начинается с 2004 года. Тогда "Мария-ра" занималась переработкой мяса. Мы делали для нее мясные полуфабрикаты. Затем мясной бизнес продали, но наше направление осталось и со временем дополнилось производством салатов и выпечки. Если пельменное производство у нас было централизованным, то салаты и хлеб мы делали в магазинах. Когда число таких мини-цехов перевалило за полторы сотни, мы решили, что и этот процесс также нужно централизовать. Так удалось повысить эффективность, ведь на большом предприятии мы смогли автоматизировать многие процессы. Кроме того, в одном месте легче контролировать качество продукции.

Долгое время производство располагалось в районе барнаульского ипподрома, а в 2013 году оно переехало в Новоалтайск. Здесь в индустриальном парке "Новоалтайск Южный" компания возвела большое трехэтажное здания — прямо по соседству с новым распределительным центром "Марии-ра".

При этом из магазинов производство полностью не ушло. Там остались доготовочные цеха. Цепочка работает следующим образом: на основном производстве делают хлеб, но не до конца, а на 80-90% от готовности. Далее партию замораживают, везут по магазинам. В них хлеб размораживают и доводят до готовности. В результате на полке — свежий продукт. "Не нужно бояться заморозки. Холод — лучший консервант, мы не используем никакой химии", - подчеркивает Гостяев.

Замораживают на "Алтайхлебе" и торты. Это позволяет довести их даже в самые удаленные торговые точки. Срок хранения такой "кондитерки" составляет полгода. В магазине торты могут продавать как в замороженном виде (разморозить такой торт можно в домашних условиях за несколько часов) так и после дефростирования. Благодаря тому, что заморозка была шоковой, на вкусовых и эстетических свойствах все эти процедуры никак не сказываются.

По словам Гостяева, в России мало кто пока использует такую технологию. К слову, "Алтайхлеб" нередко первым в России приобретал для производства новейшее европейское оборудование — в основном в Германии, Швейцарии и Италии. Например, здесь есть современный тестомес, который за высокие характеристики в шутку прозвали "Майбахом" среди подобных. А сейчас на производстве тестируют другую интересную новинку: принтер, который может напечатать практически любое изображение прямо на торте.

Существующие мощности "Алтайхлеба" загружены примерно на 60-70%. Однако этот показатель постоянно растет, так как партнеров из разных регионов постоянно становится больше. Но у предприятия есть резервные площади, где можно установить дополнительные линии. И, как говорит Дмитрий Гостяев, уже в самые ближайшие годы пустующие пока площади заполнятся. И тогда придется строить новый цех — благо, земля под него уже арендована.

Факты

В ассортименте компании более 100 наименований хлебобулочной продукции;

В ноябре 2016 года "Алтайхлеб" прошел сертификацию в соответствии с требованиями схемы FSSC 22000 (для систем менеджмента безопасности пищевой продукции);

Парнер компании на рынке телекоммуникаций — компания "МегаФон".

Цитата

Дмитрий Гостяев,

директор компании "Алтайхлеб":