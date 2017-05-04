Фотофакты. Тетрис, денди, фоторужье: какую ретро-технику продают и покупают барнаульцы

Советские фотоаппараты, проигрыватели виниловых пластинок, катушечные магнитофоны, телевизоры типа "аквариум" — все это до сих пор продают и покупают в Барнауле. Altapress.ru изучил один из крупнейших сайтов объявлений и нашел самые интересные экземпляры ретро-техники, которые можно приобрести в городе.
Старая техника сейчас в тренде — ее собирают коллекционеры и просто любители, ею украшают интерьеры, ее выставляют в музеях. Гаджеты и аппараты из далеких 1980-х или 1990-х вызывают приятные воспоминания и осознание того, что у нашего поколения есть уникальный опыт — мы пережили уже несколько маленьких технических революций. А техника из прошлого века все еще остается товаром, который продают и покупают. Многие экземпляры, как утверждают их продавцы, находятся в рабочем состоянии.
1. Призменный спортивный бинокль (БПЦ 12x40)
Год выпуска: 1966 год.
Производитель: Казанский оптико-механический завод.
Цена: 8 тыс. рублей.
Описание. В объявлении этот бинокль описывается так: "Это прибор Казанского завода, качество изображения которого, по многим параметрам, даст фору большинству современных биноклей, не только компактных, но и вполне полногабаритных. Произведен в золотое время Казанского завода - 1960-1970-е годы ХХ-го века. В это время, завод делал исключительные по своему качеству и оригинальности вещи. Оригинальный дизайн, компактный размер, призменная оптическая схема PORRO, все это делает данный прибор маленькой жемчужиной в ряду советских биноклей".
2. Кинокамера "Лантан" (пленка 2х8 мм)
Год выпуска: конец 1960-х или начало 1970-х годов.
Производитель: Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМО).
Цена: 3 тыс. рублей.
Описание. Относится к любительским советским кинокамерам премиального класса. Могла снимать даже в сумерки и плохую погоду. В объявлении говорится, что аппарат, который продается в Барнауле, находится в исправном состоянии, в оригинальном кофре.
3. Катушечный магнитофон "Сатурн 202-2"
Год выпуска: конец 1980-х годов.
Производитель: Омский электротехнический завод им. Карла Маркса.
Цена: 1 тыс. рублей.
Описание. Модернизированная версия магнитофона "Сатурн 202 стерео". Появилась тогда, когда эпоха катушечных магнитофонов подходила к завершению. Совсем скоро их сменят кассетные магнитофоны. Оснащен функцией "Автостоп", возможен быстрый поиск нужной записи и контроль расхода ленты, записывает и воспроизводит аудио.
4. Двухкассетная магнитола Aiwa CA-W37
Год выпуска: 1990-е годы.
Производитель: Aiwa (Япония)
Цена: 2 тыс. рублей
Особенности. Яркий представитель музыкальной техники 1990-х. Стереозвук, функция записи, радио, пульт управления.
5. Электрофон "Юность"
Год выпуска: 1967 год.
Производитель: Ленинградское объединение "Спутник" или Ярославский радиозаовод.
Цена: 3 тыс. рублей.
Описание. Предназначен для проигрывания пластинок. Выпущен в удобном для переноса чемоданном футляре. Имеет встроенный усилитель звука и акустическую систему, потому и называется "электрофоном". В быту их называли проигрывателями. "Юность" выпускалась более 10 лет — до 1980 года, несмотря на появление более современных моделей.
6. Комплект "Фотоснайпер ФС-3"
Год выпуска: выпускались с 1965 по 1982 годы.
Производитель: Красногорский механический завод.
Цена: 9,9 тыс. рублей.
Описание. Этот фотоаппарат называют фотоснайпером потому, что его нужно держать как ружье. Первые модели, которые появились в конце 1930-х годов, предназначались для военного применения и разведки. Модели для потребительского рынка начали выпускать с середины 1960-х годов. Их использовали для фотосъемки диких животных. Именно такое фоторужье подарил кот Матроскин псу Шарику в мультфильме "Простоквашино". В ружье используется малоформатная зеркальная камера "Зенит". В объявлении указано, что комплект оборудования можно использовать и с современными цифровыми камерами.
7. Фотоаппарат "Москва-4"
Год выпуска: выпускались с 1955 по 1958 годы.
Производитель: Красногорский механический завод.
Цена: 5,5 тыс. рублей.
Описание. Складной или клапп-фотоаппарат. Конструкция позволяла камере быть компактной при транспортировке, несмотря на большие размеры кадра и фокусное расстояние объектива. Пик популярности таких камер пришелся на 1940-е годы, но в СССР их выпускали до 1970-х.
8. Кинопроектор "Русь"
Год выпуска: выпускался с 1970 по 1990 годы.
Производитель: Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМО).
Цена: 1000 рублей.
Описание. Первый двухформатный кинопроектор в СССР, единственный удачный экземпляр. Применялся для просмотра и оцифровки экранных любительских и фабричных кинофильмов, отснятых на пленке формата 8 мм и 8 мм типа С. С его помощью кино можно было транслировать в учебных заведениях, кружках кинолюбителей и дома.
9. Переносной телевизор "Сапфир 401-1"
Год выпуска: 1982 год.
Производитель: Рязанский завод "Красное знамя".
Цена: 1000 рублей.
Описание. Малогабаритный унифицированный полупроводниково-интегральный телевизор предназначен для приёма телевизионных программ в диапазоне МВ. Телевизор работает от электросети или от источника тока напряжением 12 В (аккумулятора). Имеет выдвижную телескопическую антенну.
10. Пейджер Motorola Scriptor LX2
Год выпуска: середина 1990-х годов.
Производитель: Motorola.
Цена: договорная.
Описание. Не являлся самой популярной моделью пейджеров Motorola, но тем не менее был в ходу. Двухстраничный дисплей. Максимальная длина сообщения — 1881 знак, объем памяти 5556 символов, есть подсветка дисплея и будильник, отметка времени и даты поступления сообщения, 8 мелодий и вибросигнал.
11. Фильмоскоп ДЭФ-4 (ДЭФИ)
Год выпуска: 1980-е годы.
Производитель: Уральский центр "Оптика".
Цена: 1,8 тыс. рублей.
Описание. Фильмоскопы в СССР показывали диафильмы — они были своеобразной заменой мультикам. Сказка кадрировалась на отдельные иллюстрации, на них же был и текст. Картинки транслировались на ровную светлую стену в темноте. У этого фильмоскопа в отличие от большинства аналогов есть экран, и диафильмы можно смотреть прямо на нем при солнечном свете. В Барнауле он продается вместе с пленками.
12. Игровая консоль Brick Game ("Тетрис")
Год выпуска: 1990-е годы.
Производитель: Китай.
Цена: 400 рублей.
Описание. Портативная игровая консоль с встроенными играми, без возможности загрузки новых. Обязательно содержал "Тетрис", состав и количество других игр различалось. Реально на устройстве было 3-5 разных игр, но на корпусе писали что их несколько десятков, сотен или даже тысяч. Такое большое число получалось из-за того, что за "новую игру" считали основные игры с самыми небольшими модификациями.
13. iPod Classic
Год выпуска: 2004 год.
Производитель: Apple.
Цена: 10 тыс. рублей.
Описание. Легендарный музыкальный плеер компании Apple. Произвел революцию на музыкальном рынке. В компании нашли способ сделать большой объем памяти в плеере, за счет этого необходимость в громоздких CD-дисках отпала. Музыку стали закачивать прямо в устройство в mp3 формате. В Барнауле продается не первая модель, но все-таки довольно старая.
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