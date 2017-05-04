Фотофакты. Тетрис, денди, фоторужье: какую ретро-технику продают и покупают барнаульцы

Кинокамера "Лантан". Фото: avito.ru. Комплект "Фотоснайпер ФС-3". Фото: avito.ru. Коллекция дисков. Фото: avito.ru. Советские колонки. Фото: avito.ru. Проигрыватель пластинок. Фото: avito.ru. Коллекция дисков. Фото: avito.ru. CD-диск. Фото: avito.ru. Бинокль. Фото: avito.ru. Чехол от советского бинокля. Фото: avito.ru. Советский бинокль. Фото: avito.ru. Пленки с диафильмами. Фото: avito.ru. Телефон Motorola. Фото: avito.ru. Советский громкоговоритель Обь. Фото: avito.ru. Смартфон BlackBerry. Фото: avito.ru. DVD-диски с фильмами. Фото: avito.ru. Коллекция ретро-дисков. Фото: avito.ru. Колонки (конец 1980-х). Фото: avito.ru. Советская радиола. Фото: avito.ru. Советский телевизор. Фото: avito.ru. Мобильный телефон Siemens A50 (начало 2000-х). Фото: avito.ru. Советская магнитола (1980-е годы). Фото: avito.ru. Игровая консоль-клавиатура (1990-е годы). Фото: avito.ru. Кассетный магнитофон "Комета" (конец 1980-х годов). Фото: avito.ru. Лента для катушечного магнитофона. Фото: avito.ru. Советские виниловые пластинки. Фото: avito.ru. Кассетные плеер Panasonic (1990-е годы). Фото: avito.ru. Виниловая пластинка. Фото: avito.ru. Виниловая пластинка. Фото: avito.ru. Виниловая пластинка. Фото: avito.ru. Музыкальный CD-плеер (1990-е годы). Фото: avito.ru. Виниловая пластинка. Фото: avito.ru. DVD-диск с фильмом. Фото: avito.ru. Музыкальный CD-диск (2004 год). Фото: avito.ru. Советский катушечный магнитофон. Фото: avito.ru. Игровые картриджи для приставки Dendy. Фото: avito.ru. Проигрыватель пластинок. Фото: avito.ru. Советский бинокль (1944 год выпуска). Фото: avito.ru.

Старая техника сейчас в тренде — ее собирают коллекционеры и просто любители, ею украшают интерьеры, ее выставляют в музеях. Гаджеты и аппараты из далеких 1980-х или 1990-х вызывают приятные воспоминания и осознание того, что у нашего поколения есть уникальный опыт — мы пережили уже несколько маленьких технических революций. А техника из прошлого века все еще остается товаром, который продают и покупают. Многие экземпляры, как утверждают их продавцы, находятся в рабочем состоянии.

1. Призменный спортивный бинокль (БПЦ 12x40)

Год выпуска: 1966 год.

Производитель: Казанский оптико-механический завод.

Цена: 8 тыс. рублей.

Описание. В объявлении этот бинокль описывается так: "Это прибор Казанского завода, качество изображения которого, по многим параметрам, даст фору большинству современных биноклей, не только компактных, но и вполне полногабаритных. Произведен в золотое время Казанского завода - 1960-1970-е годы ХХ-го века. В это время, завод делал исключительные по своему качеству и оригинальности вещи. Оригинальный дизайн, компактный размер, призменная оптическая схема PORRO, все это делает данный прибор маленькой жемчужиной в ряду советских биноклей".

2. Кинокамера "Лантан" (пленка 2х8 мм)

Год выпуска: конец 1960-х или начало 1970-х годов.

Производитель: Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМО).

Цена: 3 тыс. рублей.

Описание. Относится к любительским советским кинокамерам премиального класса. Могла снимать даже в сумерки и плохую погоду. В объявлении говорится, что аппарат, который продается в Барнауле, находится в исправном состоянии, в оригинальном кофре.

3. Катушечный магнитофон "Сатурн 202-2"

Год выпуска: конец 1980-х годов.

Производитель: Омский электротехнический завод им. Карла Маркса.

Цена: 1 тыс. рублей.

Описание. Модернизированная версия магнитофона "Сатурн 202 стерео". Появилась тогда, когда эпоха катушечных магнитофонов подходила к завершению. Совсем скоро их сменят кассетные магнитофоны. Оснащен функцией "Автостоп", возможен быстрый поиск нужной записи и контроль расхода ленты, записывает и воспроизводит аудио.

4. Двухкассетная магнитола Aiwa CA-W37

Год выпуска: 1990-е годы.

Производитель: Aiwa (Япония)

Цена: 2 тыс. рублей

Особенности. Яркий представитель музыкальной техники 1990-х. Стереозвук, функция записи, радио, пульт управления.

5. Электрофон "Юность"

Год выпуска: 1967 год.

Производитель: Ленинградское объединение "Спутник" или Ярославский радиозаовод.

Цена: 3 тыс. рублей.

Описание. Предназначен для проигрывания пластинок. Выпущен в удобном для переноса чемоданном футляре. Имеет встроенный усилитель звука и акустическую систему, потому и называется "электрофоном". В быту их называли проигрывателями. "Юность" выпускалась более 10 лет — до 1980 года, несмотря на появление более современных моделей.

6. Комплект "Фотоснайпер ФС-3"

Год выпуска: выпускались с 1965 по 1982 годы.

Производитель: Красногорский механический завод.

Цена: 9,9 тыс. рублей.

Описание. Этот фотоаппарат называют фотоснайпером потому, что его нужно держать как ружье. Первые модели, которые появились в конце 1930-х годов, предназначались для военного применения и разведки. Модели для потребительского рынка начали выпускать с середины 1960-х годов. Их использовали для фотосъемки диких животных. Именно такое фоторужье подарил кот Матроскин псу Шарику в мультфильме "Простоквашино". В ружье используется малоформатная зеркальная камера "Зенит". В объявлении указано, что комплект оборудования можно использовать и с современными цифровыми камерами.

7. Фотоаппарат "Москва-4"

Год выпуска: выпускались с 1955 по 1958 годы.

Производитель: Красногорский механический завод.

Цена: 5,5 тыс. рублей.

Описание. Складной или клапп-фотоаппарат. Конструкция позволяла камере быть компактной при транспортировке, несмотря на большие размеры кадра и фокусное расстояние объектива. Пик популярности таких камер пришелся на 1940-е годы, но в СССР их выпускали до 1970-х.

8. Кинопроектор "Русь"

Год выпуска: выпускался с 1970 по 1990 годы.

Производитель: Ленинградский оптико-механический завод (ЛОМО).

Цена: 1000 рублей.

Описание. Первый двухформатный кинопроектор в СССР, единственный удачный экземпляр. Применялся для просмотра и оцифровки экранных любительских и фабричных кинофильмов, отснятых на пленке формата 8 мм и 8 мм типа С. С его помощью кино можно было транслировать в учебных заведениях, кружках кинолюбителей и дома.

9. Переносной телевизор "Сапфир 401-1"

Год выпуска: 1982 год.

Производитель: Рязанский завод "Красное знамя".

Цена: 1000 рублей.

Описание. Малогабаритный унифицированный полупроводниково-интегральный телевизор предназначен для приёма телевизионных программ в диапазоне МВ. Телевизор работает от электросети или от источника тока напряжением 12 В (аккумулятора). Имеет выдвижную телескопическую антенну.

10. Пейджер Motorola Scriptor LX2

Год выпуска: середина 1990-х годов.

Производитель: Motorola.

Цена: договорная.

Описание. Не являлся самой популярной моделью пейджеров Motorola, но тем не менее был в ходу. Двухстраничный дисплей. Максимальная длина сообщения — 1881 знак, объем памяти 5556 символов, есть подсветка дисплея и будильник, отметка времени и даты поступления сообщения, 8 мелодий и вибросигнал.

11. Фильмоскоп ДЭФ-4 (ДЭФИ)

Год выпуска: 1980-е годы.

Производитель: Уральский центр "Оптика".

Цена: 1,8 тыс. рублей.

Описание. Фильмоскопы в СССР показывали диафильмы — они были своеобразной заменой мультикам. Сказка кадрировалась на отдельные иллюстрации, на них же был и текст. Картинки транслировались на ровную светлую стену в темноте. У этого фильмоскопа в отличие от большинства аналогов есть экран, и диафильмы можно смотреть прямо на нем при солнечном свете. В Барнауле он продается вместе с пленками.

12. Игровая консоль Brick Game ("Тетрис")

Год выпуска: 1990-е годы.

Производитель: Китай.

Цена: 400 рублей.

Описание. Портативная игровая консоль с встроенными играми, без возможности загрузки новых. Обязательно содержал "Тетрис", состав и количество других игр различалось. Реально на устройстве было 3-5 разных игр, но на корпусе писали что их несколько десятков, сотен или даже тысяч. Такое большое число получалось из-за того, что за "новую игру" считали основные игры с самыми небольшими модификациями.

13. iPod Classic

Год выпуска: 2004 год.

Производитель: Apple.

Цена: 10 тыс. рублей.

Описание. Легендарный музыкальный плеер компании Apple. Произвел революцию на музыкальном рынке. В компании нашли способ сделать большой объем памяти в плеере, за счет этого необходимость в громоздких CD-дисках отпала. Музыку стали закачивать прямо в устройство в mp3 формате. В Барнауле продается не первая модель, но все-таки довольно старая.