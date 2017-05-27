Фотофакты. Тигрица новосибирского зоопарка показала своих тигрят

Новосибирский зоопарк сообщает, что амурская тигрица Липа вывела своих котят на первую прогулку. Детенышей хищницы запечатлел местный фотограф Андрей Поляков, пишет портал "Ваш город".
Три котенка родились у Липы и Макса в конце апреля. До сих пор их не показывали публике зоопарка, однако настало время прогулок. Пока мать не разрешает малышам долго находиться на улице и после непродолжительной прогулки относит их в укрытие. Однако на сайте зоопарка сказано, что очень скоро тигрят будет не удержать.
Амурский тигр – вымирающий вид. Несмотря на неплохие результаты охранных проектов и программ реинтродукции, в природе этих животных остается крайне мало. Каждый тигренок, рожденный в зоопарке, имеет огромное значение.
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