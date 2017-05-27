Фотофакты. Тигрица новосибирского зоопарка показала своих тигрят

Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк. Фото: Андрей Поляков. Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк. Фото: Андрей Поляков. Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк. Фото: Андрей Поляков. Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк. Фото: Андрей Поляков. Прогулка тигрят. Новосибирский зоопарк. Фото: Андрей Поляков.

Три котенка родились у Липы и Макса в конце апреля. До сих пор их не показывали публике зоопарка, однако настало время прогулок. Пока мать не разрешает малышам долго находиться на улице и после непродолжительной прогулки относит их в укрытие. Однако на сайте зоопарка сказано, что очень скоро тигрят будет не удержать.

Амурский тигр – вымирающий вид. Несмотря на неплохие результаты охранных проектов и программ реинтродукции, в природе этих животных остается крайне мало. Каждый тигренок, рожденный в зоопарке, имеет огромное значение.