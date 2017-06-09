Фотофакты. Тот самый взгляд мужчин на женщин

Интересно, авторы романов этот взгляд называют тем самым, от которого "пробегает искра"? Или это тот взгляд, которым мужчины пожирают девушек глазами? Ох уж эти писатели, столько у них всяких сложностей.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как они глядят! Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Хотя, справедливости ради нужно сказать, что иногда мужчин можно отвлечь от женщин чем-то другим. Но совсем на чуть-чуть:
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