Фотофакты. Убойные снимки, на которых изображены результаты "качественной" работы

Несколько примеров "качественной" работы. На что только не пойдут люди, чтобы сэкономить. В утренней подборке собраны случаю, которые демонстрируют как делать больше никогда не надо.

Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru. Источник.