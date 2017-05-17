Фотофакты. Убойные снимки, на которых изображены результаты "качественной" работы

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Сегодня, 06:01.
Жизнь

Несколько примеров "качественной" работы. На что только не пойдут люди, чтобы сэкономить. В утренней подборке собраны случаю, которые демонстрируют как делать больше никогда не надо. 

Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.
Результаты "качественной" работы. Фото: www.novate.ru.

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