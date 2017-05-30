Фотофакты. Удивительные снимки с российских просторов

Чего только не увидишь на улицах России. В нашей утренней подборке 25 самых забавных, странных и курьезных фотографий.

Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Удивительные снимки с российских просторов. Фото: img-fotki.yandex.ru. Источник.