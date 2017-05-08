Фотофакты. Ураганный ветер в Новосибирске снес деревья, киоск с фруктами и шифер с крыш

В Новосибирске ураганный ветер снес дорожные знаки, повалил деревья и перевернул киоск с фруктами, сообщают подписчики страницы "Инцидент Новосибирск".
Так, на улице Учительская ветром снесло ларек с фруктами, в другой части города на проезжую часть сдуло остановку. Также очевидцы сообщают, что сильные порывы ветра сорвали шифер с крыш домов на улице Невельского. Элементы стройматериалов падают на припаркованные рядом автомобили.
Жители сибирской столицы рассказывают, что в городе много сломанных деревьев, которые лежат на проезжей часть и домах.
Автомобилисты сообщают, что на трассе под Новосибирском ураганный ветер поднимает пыль с полей и несет на дорогу, из-за этого видимость практически нулевая.
По словам очевидцев, пострадавших от природной стихии в городе нет.
Ранее синоптики прогнозировали, что днем в Новосибирской области ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами 23-28 м/с.
Напомним, алтайские синоптики сообщали, что сегодня на территории края ветер будет дуть со скоростью 12-17 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.
Ранее altapress.ru писал, что 6 мая в Барнауле сильный ветер снес остановки и крыши, повалил деревья.
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