Фотофакты. Ужасы в магазинах детских игрушек

В современных детских магазинах глаза разбегаются от ассортимента товаров. Всевозможные игрушки, кажется, способны занять любого ребенка, но порой среди них встречаются такие, от которых стоит держаться подальше. Особенно от книг со стихами.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Странные товары в магазинах детских игрушек. Фото: ekabu.ru.
Источник: ekabu.ru
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