Фотофакты. В Алейске реконструируют центральную площадь

Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru. Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru. Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru.

В администрации города пообещали обустроить площадь "по самым современным требованиям". Сейчас идут общественные обсуждения проектов. Жители города могут внести свои предложения, приняв в них участие. Для этого нужно оставить свое мнение в специальном разделе на сайте города.

Всего в бюджет Алейска по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" поступило 18,3 миллиона рублей. Оставшиеся 11,8 миллиона рублей направят на обустройство внутридворовых территорий.