Фотофакты. В Алейске реконструируют центральную площадь

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Сегодня, 20:49.
Жизнь

В Алейске решили реконструировать сцену, фонтан и парк на центральной площади города. На благоустройство мест массового пребывания горожан и парка потратят 6,5 млн рублей.

Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru.
Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru.
Проект реконструкции центральной площади Алейска. Фото: sgd22.ru.

В администрации города пообещали обустроить площадь "по самым современным требованиям". Сейчас идут общественные обсуждения проектов. Жители города могут внести свои предложения, приняв в них участие. Для этого нужно оставить свое мнение в специальном разделе на сайте города.

Всего в бюджет Алейска по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" поступило 18,3 миллиона рублей. Оставшиеся 11,8 миллиона рублей направят на обустройство внутридворовых территорий.

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