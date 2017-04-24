Фотофакты. В Алтайском крае фермер поджег траву и лесополосу

21 апреля в Алтайском крае произошел первый в этом году лесной пожар, причиной которого стал неконтролируемый пал сухой травы. Пожар произошел в 3 км от села Рассвет в Хабарском районе, сообщает пресс-служба МЧС.
Лесной пожар в Хабарском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.
Лесной пожар в Хабарском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.
Лесной пожар в Хабарском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.
По данным спасателей, фермер сжигал пожнивные остатки на своих полях и не предпринял необходимые меры безопасности. Из-за этого огонь перебросился на лесополосу. Пожарная охрана и работники лесничества оперативно ликвидировали пожар.
Личность виновного установили, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, в крае официально начался пожароопасный сезон.
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