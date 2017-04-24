Фотофакты. В Алтайском крае фермер поджег траву и лесополосу

Лесной пожар в Хабарском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю. Лесной пожар в Хабарском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю. Лесной пожар в Хабарском районе. Фото: Пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, фермер сжигал пожнивные остатки на своих полях и не предпринял необходимые меры безопасности. Из-за этого огонь перебросился на лесополосу. Пожарная охрана и работники лесничества оперативно ликвидировали пожар.

Личность виновного установили, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, в крае официально начался пожароопасный сезон.