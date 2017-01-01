Фотофакты. В Алтайском крае подстрелили косуль, которых оценили в 500 тысяч рублей. 18+

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Краснощековский" задержали жителя села Усть-Чагырка. Мужчину подозревают в незаконном отстреле пяти диких косуль на территории заказника "Чинетинский", пишет сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Участковый села Усть-Чагырка Краснощековского района в ходе оперативных мероприятий получил информацию о том, что местный житель незаконно отстрелил пять диких косуль. В хозпостройках на его приусадебном участке обнаружили туши животных, а в подполье дома два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья, 87 гильз, две банки с порохом и дробь.
Сотрудники полиции предварительно установили, что незаконный отстрел животных мужчина совершил в конце декабря прошедшего года в 9 километрах от населенного пункта на территории заказника "Чинетинский".
В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовно дело. Сумма причиненного государству ущерба составила более 500 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту.
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