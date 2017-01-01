Фотофакты. В Алтайском крае подстрелили косуль, которых оценили в 500 тысяч рублей. 18+

В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф. В заказнике подстрелили косуль. Фото: 22.мвд.рф.

Участковый села Усть-Чагырка Краснощековского района в ходе оперативных мероприятий получил информацию о том, что местный житель незаконно отстрелил пять диких косуль. В хозпостройках на его приусадебном участке обнаружили туши животных, а в подполье дома два незарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья, 87 гильз, две банки с порохом и дробь.

Сотрудники полиции предварительно установили, что незаконный отстрел животных мужчина совершил в конце декабря прошедшего года в 9 километрах от населенного пункта на территории заказника "Чинетинский".

В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовно дело. Сумма причиненного государству ущерба составила более 500 тысяч рублей. Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную охоту.