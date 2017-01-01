Фотофакты. В Алтайском крае вынесли приговор наркобанде

Наркотики, которые распространяла ОПГ. Фото: 22.мвд.рф. Наркотики, которые распространяла ОПГ. Фото: 22.мвд.рф. Наркотики, которые распространяла ОПГ. Фото: 22.мвд.рф. Наркотики, которые распространяла ОПГ. Фото: 22.мвд.рф. Наркотики, которые распространяла ОПГ. Фото: 22.мвд.рф.

Преступную деятельность организованной группы пресекли в феврале 2016 года сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецназа. Всех участников группы задержали, в том числе курьера с очередной партией наркотиков весом 500 граммов.

Уголовное дело расследовалось в течение года. Участники группы сбывали оптовые партии наркотиков от одного из интернет-магазинов, действующего в нескольких субъектах РФ. Схема преступной деятельности предполагала использование "тайников-закладок" и исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их потребителями.

Всех фигурантов уголовного дела признали виновными в сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере и вынесли приговор в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также у них конфисковали 61 тысячу рублей, автомобиль "Мерседес-Бенц СЛК 230", компьютерную технику и другие материальные ценности, которые обратили в доход государства.