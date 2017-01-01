Фотофакты. В Алтайском крае вынесли приговор наркобанде

В Барнауле вступил в силу приговор троим участникам организованной группы, которые занимались поставками и сбытом наркотиков синтетического происхождения на территории краевого центра. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Преступную деятельность организованной группы пресекли в феврале 2016 года сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецназа. Всех участников группы задержали, в том числе курьера с очередной партией наркотиков весом 500 граммов.
Уголовное дело расследовалось в течение года. Участники группы сбывали оптовые партии наркотиков от одного из интернет-магазинов, действующего в нескольких субъектах РФ. Схема преступной деятельности предполагала использование "тайников-закладок" и исключала визуальный контакт лиц, сбывающих наркотические средства, с их потребителями.
Всех фигурантов уголовного дела признали виновными в сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере и вынесли приговор в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Также у них конфисковали 61 тысячу рублей, автомобиль "Мерседес-Бенц СЛК 230", компьютерную технику и другие материальные ценности, которые обратили в доход государства.
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