Фотофакты. В алтайском селе мужчина пытался украсть велики с чердака, но его услышали

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Сегодня, 21:27.
Происшествия

Сотрудники полиции Шипуновского района задержали мужчину за попытку краже велосипедов. Злоумышленник вытащил имущество с чердака односельчанки, но не успел унести.

Велосипеды.
Велосипеды. Фото: 22.мвд.рф.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне поздним вечером жительница села Новосельское услышала, что кто-то ходит по чердаку ее дома. Во дворе приусадебного участка она обнаружила велосипеды, которые хранились на крыше. Велосипеды хозяйка хладнокровно убрала в хозяйственную постройку, и только на следующий день сообщила об этом в полицию.

Дом, где совершили кражу.
Дом, где совершили кражу.

По подозрению в краже задержали 30-летнего местного жителя. Известно, что на чердак дома злоумышленник взобрался по ведущей на него лестнице.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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