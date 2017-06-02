Фотофакты. В алтайском селе мужчина пытался украсть велики с чердака, но его услышали

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне поздним вечером жительница села Новосельское услышала, что кто-то ходит по чердаку ее дома. Во дворе приусадебного участка она обнаружила велосипеды, которые хранились на крыше. Велосипеды хозяйка хладнокровно убрала в хозяйственную постройку, и только на следующий день сообщила об этом в полицию.

По подозрению в краже задержали 30-летнего местного жителя. Известно, что на чердак дома злоумышленник взобрался по ведущей на него лестнице.

По данному факту возбудили уголовное дело.