Фотофакты. В алтайском селе сгорела больница

В алтайском селе сгорела больница. Фото: katun24.ru. В алтайском селе сгорела больница. Фото: katun24.ru. В алтайском селе сгорела больница. Фото: katun24.ru. В алтайском селе сгорела больница. Фото: katun24.ru. В алтайском селе сгорела больница. Фото: katun24.ru.

Пожар начался со стороны котельной. В МЧС сообщили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Когда больница загорелась, в ней находился один больной и четыре сотрудника. Никто из них не пострадал.

По сообщению корреспондента телеканала, местные жители вынесли из горящего здания медикаменты, мебель и картотеку. Горела в основном крыша. Пожарные залили водой все здание и кровля может рухнуть.

Медпомощь жители села временно будут получать в здании детского сада, администрации и культурно-досугового центра.

Справка

В деревянной больнице 1929 года постройки располагались: процедурный кабинет, зубной кабинет, детский кабинет, физиокабинет, лаборатории и аптека. Медицинскую помощь получали 1,4 тыс. жителей села Киприно, а также около тысячи человек из соседних сел.