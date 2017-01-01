Фотофакты. В алтайском селе сгорела больница

17 февраля в 13:30 в селе Киприно Шелаболихинского района горела участковая больница. К 17.00 здание потушили, но оно почти полностью выгорело. Об этом сообщает сайт телеканала "Катунь24".
Пожар начался со стороны котельной. В МЧС сообщили, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Когда больница загорелась, в ней находился один больной и четыре сотрудника. Никто из них не пострадал.
По сообщению корреспондента телеканала, местные жители вынесли из горящего здания медикаменты, мебель и картотеку. Горела в основном крыша. Пожарные залили водой все здание и кровля может рухнуть.
Медпомощь жители села временно будут получать в здании детского сада, администрации и культурно-досугового центра.
Справка
В деревянной больнице 1929 года постройки располагались: процедурный кабинет, зубной кабинет, детский кабинет, физиокабинет, лаборатории и аптека. Медицинскую помощь получали 1,4 тыс. жителей села Киприно, а также около тысячи человек из соседних сел.
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