Фотофакты. В алтайском селе топит огороды

Паводок-2017. В Тюменцевском районе затопило дома. Фото из архива редакции. Паводок-2017. В Тюменцевском районе затопило дома. Фото из архива редакции. Паводок-2017. В Тюменцевском районе затопило дома. Фото из архива редакции. "Справедливая Россия". Фото из архива редакции. "Справедливая Россия". Фото из архива редакции. "Справедливая Россия". Фото из архива редакции. "Справедливая Россия". Фото из архива редакции.

Жители села жалуются, что в этом году им некуда садить рассаду и картошку, рассказали в пресс-службе партии "Справедливая Россия", куда обратились пострадавшие. По их словам, помощи ждать неоткуда и сколько продлится такая ситуация непонятно.