Фотофакты. В алтайском селе топит огороды

В селе Вылково Тюменцевского района подворья затопило талыми водами. В воде стоят десятки домов, бани, дворы, огороды, колодцы, канализационные ямы и туалеты, расположенные на улицах Партизанская и Макарова.
Паводок-2017. В Тюменцевском районе затопило дома. Фото из архива редакции.
Паводок-2017. В Тюменцевском районе затопило дома. Фото из архива редакции.
Паводок-2017. В Тюменцевском районе затопило дома. Фото из архива редакции.
"Справедливая Россия". Фото из архива редакции.
"Справедливая Россия". Фото из архива редакции.
"Справедливая Россия". Фото из архива редакции.
"Справедливая Россия". Фото из архива редакции.
Жители села жалуются, что в этом году им некуда садить рассаду и картошку, рассказали в пресс-службе партии "Справедливая Россия", куда обратились пострадавшие. По их словам, помощи ждать неоткуда и сколько продлится такая ситуация непонятно.
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