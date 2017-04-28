Фотофакты. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии

В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова. В алтайской школе детей учат древнерусской каллиграфии. Фото: Екатерина Егорова.

Школьников учат писать не только на бумаге, но и на бересте. А преподает ребятам новый предмет учитель ИЗО Анастасия Шипилова.

Искусству древнерусского письма здесь обучают не только школьников. Проводят семинары и мастер-классы для студентов, учителей, учеников из других образовательных заведений Бийска, Горно-Алтайска и даже Новосибирска. А навыки учащихся этой школы оценили уже на международном уровне. Работа, над которой трудились три ученицы, стала лучшей среди 20 тысяч работ со всего мира. Подлинник ее сейчас находится в Москве.

Николай Афонин,

директор православной школы Бийска:

Уникальность хранящейся в Москве работы наших школьниц в том, что все линии выполнены из буковок или микробуковок, с соблюдением канонов древнерусской вязи, более того, здесь не просто хаотичный набор, здесь зашифрованный фрагмент из жития Дмитрия Донского.

Но в школе хотят не только проводить уроки древнерусского письма, а создать настоящий центр этого искусства: с музеем, кабинетом для проведения семинаров и мастер-классов, необходимым оборудованием и инструментами. Для того чтобы получить средства на этот проект, руководство православной школы решило побороться за грант фонда Александра Прокопьева в 200 тысяч рублей.

Эту же сумму смогут получить в случае победы и другие школы Бийска, отправившие заявки в фонд. Так, в 4-й школе хотят оборудовать единственный в крае музей часов, в 9-й и 12-й — установить тренажеры под открытым небом, а в 25-й школе может появиться свое радио, на котором смогут работать ученики.

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Справка

Прием заявок на конкурс завершится 2 мая. Общая сумма, которую запланировал фонд Александра Прокопьева на реализацию школьных проектов, – более семи миллионов рублей. После защиты самые интересные проекты получат воплощение в жизнь.

Организатор конкурса: Фонд социального содействия Александра Прокопьева. Срок проведения конкурса: 01.03.17 г. - 30.09.17 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения конкурса, сроках - на сайте prokopievfond.ru