Фотофакты. В Барнауле начали продавать хлеб, как из русской печи

Подовый хлеб называют еще "старинным". Для его производства взята суть выпечки в русской дровяной печи. Тесто кладут на ее пол (под) на специальную подстилку, а не лист или в форму. Камень отдает хлебу свой жар и выравнивает температуру в духовке, которая понижается при открывании дверцы и загрузке теста комнатной температуры. Дрожжи от жара быстро выполняют свою задачу и погибают при температуре 50-60 градусов. Подовый хлеб получается объемнее, пышнее, его поры больше, чем у формового. Технология дает другие вкусовые качества продукта и позволяет хранить его дольше, без применения специальных добавок.

Сергей Жигалов,

исполнительный директор завода "Хлеб-4":

Новая линейка подовых хлебов запущена в продажу около месяца назад. На прилавках в сетях и наших фирменных магазинах можно найти "Русский", "Сельский", "Живой", "Солнечный", "Кукурузный" и другие хлеба. Отпускная цена с завода — около 25,5 рубля за булку.

Сейчас предприятие изучает спрос на подовый хлеб. Если его продажи перешагнут заданный порог, "Хлеб-4" сможет нарастить производство. "Печи можно добавлять дополнительными блоками. Однако мы до конца не уверены, что придется значительно увеличивать объем выпуска этой продукции. Дело в том, что покупатель сегодня избалован. Он хочет постоянно пробовать новый продукт. Мы должны удивлять его", — уточняет Сергей Жигалов.