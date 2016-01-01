Фотофакты. В Барнаул съехались более ста священников

В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru В Барнауле прошло Собрание духовенства. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Такие собрания традиционно проходят в конце года во всех епархиях и митрополиях Русской Православной Церкви. Их задача — подвести итоги, обозначить главные события, выявить проблемы и сложности, которые есть в регионе в плане духовной жизни, рассказать о сотрудничестве со светскими учреждениями и органами власти и наметить планы на будущее.

В частности, среди главных событий 2016 года глава Алтайской митрополии назвал встречу Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском, 70-летний юбилей Патриарха и 1000-летие присутствия русского монашества на Афоне.

Что касается локальных событий, то в 2016 году Барнаульская епархия заключила ряд договоров о сотрудничестве со светскими организациями, во второй раз наградила лауреатов литературной премии Святителя Макария и заложила фундаменты для шести новых храмов.

В начале заседания директор Демидовского фонда, создатель и главный редактор альманаха "Бийский вестник" В.В. Буланичев вручил подарок владыке Сергию — его собственный портрет, а директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова, которая также подарила иллюстрированное издание о святой горе Афон. Теперь книга будет храниться в епархиальной библиотеке.

От лица властей духовенство приветствовала депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Ирина Теплова. Она выразила радость по поводу того, что все больше школ Алтайского края начинают вводить у себя предмет "Основы православной культуры" и пожелала, чтобы это направление развивалось.

Справка:

На сегодня в Барнаульской епархии действуют 75 православных приходов. Штатных священнослужителей — 136.