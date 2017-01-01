Фотофакты. В Барнауле большой выставкой для молодоженов открыли свадебный сезон

19 февраля в Барнауле официально открыли свадебный сезон 2017. В ТРЦ "Арена" прошла выставка для будущих молодожёнов. В праздничной программе приняли участие известные ведущие города, танцевальные и музыкальные коллективы, флористы и декораторы. Гости продегустировали блюда крупнейших ресторанов города и поучаствовали в розыгрыше сертификатов на организацию свадьбы.

Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Выставка свадебной индустрии в Барнауле. Фото: Диана Борисова. Смотрите также