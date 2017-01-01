Фотофакты. В Барнауле будут выпускать новую душевную "сувенирку"

Есть множество красивых, ювелирно выполненных авторских работ, но они не содержат в себе зерна развития, не разворачиваются в серию. Уникальность серии "Алтай. Традиция" состоит в том, что в ее основу положен разработанный мастером солярный знак традиционной домовой росписи Алтая. Он и выступает объединяющим элементом всех работ автора.

Этот знак устойчив и узнаваем в любой цветовой интерпретации. Серия полностью отвечает законам создания туристического сувенира региона: имеет связь с историей места и знак "Алтай". Турист, покупая сувенир, четко соотносит его с Алтаем, что очень важно.