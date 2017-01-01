Фотофакты. В Барнауле будут выпускать новую душевную "сувенирку"

Магазин "Шишка Маркет" налаживает производство новой сувенирной продукции с мотивами урало-сибирской домовой росписи. В основу легли работы Елены Леонтьевой, которая создала полноценные коллекции предметов быта и украшений, а также предложила свой солярный знак Алтайского края. Презентуют новинку на "Сувенире года", рассказала altapress.ru владелица "Шишка Маркета" Анна Поломошнова.
Сейчас в "Шишка Маркете" представлена серия домашней утвари с ручной росписью "Алтай. Традиция": шкатулки, разделочные доски, бельевые прищепки, баночки, тарелки, пиалы, ложки, кольца для салфеток и даже детские игрушки тартарушки (более простая в исполнении версия матрешки). В ближайшее время здесь появится новая серия — украшения "Украсы". В основе узоров лежат орнаменты и рисунки, которые автор придумал сам и нашел на старинных предметах быта. Например, петух попал на работы Елены Леонтьевой с прялки из Заринска.
Анна Поломошнова,
владелица магазина "Шишка Маркет":
Есть множество красивых, ювелирно выполненных авторских работ, но они не содержат в себе зерна развития, не разворачиваются в серию. Уникальность серии "Алтай. Традиция" состоит в том, что в ее основу положен разработанный мастером солярный знак традиционной домовой росписи Алтая. Он и выступает объединяющим элементом всех работ автора.
Этот знак устойчив и узнаваем в любой цветовой интерпретации. Серия полностью отвечает законам создания туристического сувенира региона: имеет связь с историей места и знак "Алтай". Турист, покупая сувенир, четко соотносит его с Алтаем, что очень важно.
Орнаменты и солярный знак Алтайского края будет использован в массовой сувенирной продукции. Узоры появятся на открытках и другой полиграфии, коробочках для конфет, кружках, футболках, сумках, кошельках и других недорогих вещицах. Также их используют для производства упаковки авторских работ с ручной росписью.
Анна Поломошнова,
владелица магазина "Шишка Маркет":
К лету мы планируем подготовить трафареты узоров, чтобы можно было наносить контуры рисунка на ткань, а затем расписывать его красками. Это станет основой серии авторских мастер-классов.
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