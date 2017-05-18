Фотофакты. В Барнауле экскаваторы резали торты ножом и играли в боулинг

В Барнауле на специализированной строительной выставке прошло техно-шоу "Битва экскаваторов". Водители показывали трюки, в которые невозможно поверить: ювелирно резали торты ножами, играли мячом и возили ведра воды, стараясь не разлить. Детям разрешили посидеть с кабине спецтехники.
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле на строительной выставке прошла битва экскаваторов. 18 мая 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
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