Фотофакты. В Барнауле горели два дома

В Барнауле горели два дома под одной крышей на ул. Семипалатинская, 87, сообщили подписчики сообщества "Барнаул22". Пожар произошел примерно в 4 часа дня. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадавших нет.
Пожар в Барнауле. Фото: barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: barneos22.
Площадь пожара составила около 100 кв. метров. К моменту приезда пожарных горела крыша жилого дома.
Причина пожара не сообщается, подробности станут известны позже.
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