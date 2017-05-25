Фотофакты. В Барнауле горели два дома

В Барнауле горели два дома под одной крышей на ул. Семипалатинская, 87, сообщили подписчики сообщества "Барнаул22". Пожар произошел примерно в 4 часа дня. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадавших нет.

Пожар в Барнауле. Фото: barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: barneos22. Площадь пожара составила около 100 кв. метров. К моменту приезда пожарных горела крыша жилого дома. Причина пожара не сообщается, подробности станут известны позже.