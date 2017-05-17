Фотофакты. В Барнауле из-за сильного ветра дерево упало на машину

17 мая в Барнауле ветер сломал дерево во дворе дома № 135 по Улице интернациональной. Растение упало прямо на крышу припаркованной иномарки.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Роман Ракетов vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Роман Ракетов vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Роман Ракетов vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Роман Ракетов vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Яшин vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Андрей Яшин vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья в Барнауле. 17 мая 2017 года. Фото: Екатерина Носенко vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья под Горно-Алтайском. 17 мая 2017 года. Фото: Сергей Серый vk.com/barneos22.
Сильный ветер валит деревья под Горно-Алтайском. 17 мая 2017 года. Фото: Сергей Серый vk.com/barneos22.
Очевидцы в сообществе Barnaul22 делятся снимками упавших деревьев в других частях краевой столицы, а также в Горно-Алтайске.
Напомним, что по данным синоптиков, в Алтайском крае 17 мая прогнозировалось усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с. В отдельных районах края также идет снег.
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