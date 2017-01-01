Фотофакты. В Барнауле 6-летняя девочка, скоростной семинарист и другие пробежали на лыжах

В Барнауле впервые прошел православный молодежный забег. Несмотря на мороз, преодолеть дистанции от 2 до 10 километров пришли более 20 человек. Свой забег участники посвятили Дню православной молодежи, который отмечают 15 февраля.
Самой юной участницей забега стала 6-летняя Валерия. Она преодолела коньковым стилем дистанцию в пять километров. Те, кто смог проехать 10 км и вошли в первую тройку, получили памятные кубки. В частности, самым быстрым оказался учащийся Барнаульской духовной семинарии Максим Хомутов. Он проехал 10 км за 35 минут.
Те, кто выбрал дистанцию поменьше, шли на лыжах под лозунгом "Поддержим наших!". В итоге эти участники получили грамоты и благодарственные письма с шуточными званиями: "Почти успел", "Лодочник", "Выживший". Последнему прибывшему к финишу присвоили звание "Замыкатель".
Организатором мероприятия выступило православное молодежное объединение "Слово" (барнаульский храм Димитрия Ростовского) и его духовник иерей Вячеслав Клименко.
Иерей Вячеслав Клименко,
духовник МО "Слово":
Наше мероприятие — это проповедь. На встрече не раз ко мне и к ребятам подходили люди и задавали разные вопросы. Подобные встречи сегодня необходимы и мы будем стараться проводить их чаще.
Возможно, православный лыжный забег станет традиционным мероприятием Барнаульской епархии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.