Фотофакты. В Барнауле 6-летняя девочка, скоростной семинарист и другие пробежали на лыжах

Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко. Православный лыжный забег-2017. Фото: Вячеслав Клименко.

Самой юной участницей забега стала 6-летняя Валерия. Она преодолела коньковым стилем дистанцию в пять километров. Те, кто смог проехать 10 км и вошли в первую тройку, получили памятные кубки. В частности, самым быстрым оказался учащийся Барнаульской духовной семинарии Максим Хомутов. Он проехал 10 км за 35 минут.

Те, кто выбрал дистанцию поменьше, шли на лыжах под лозунгом "Поддержим наших!". В итоге эти участники получили грамоты и благодарственные письма с шуточными званиями: "Почти успел", "Лодочник", "Выживший". Последнему прибывшему к финишу присвоили звание "Замыкатель".

Организатором мероприятия выступило православное молодежное объединение "Слово" (барнаульский храм Димитрия Ростовского) и его духовник иерей Вячеслав Клименко.

Иерей Вячеслав Клименко,

духовник МО "Слово":

Наше мероприятие — это проповедь. На встрече не раз ко мне и к ребятам подходили люди и задавали разные вопросы. Подобные встречи сегодня необходимы и мы будем стараться проводить их чаще.

Возможно, православный лыжный забег станет традиционным мероприятием Барнаульской епархии.