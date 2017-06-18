Фотофакты. За ночь в Барнауле две машины вылетели на трамвайные рельсы, одна из них горела

ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. ДТП по ул. Попова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

Одна из аварий случилась 17 июня, около полуночи. Очевидцы в сообществе Barnaul22 ((в соцсети "ВКонтакте") сообщают, что автомобиль Subaru на большой скорости ехал по ул. Попова. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на трамвайные пути на перекрестке с ул. Антона Петрова, перевернулась несколько раз, врезалась в столб и загорелась.

По словам очевидцев, пожар быстро потушил водитель, который проезжал мимо и остановился, увидев ДТП. В разбившемся автомобиле находилось пять человек, все были доставлены в больницу. Очевидцы также сообщают, что потерпевшие были в состоянии алкогольного опьянения. Среди них - четверо мужчин и одна девушка. Троих мужчин доставили в реанимацию.

В результате ДТП были повреждены трамвайные рельсы.

Вторая авария произошла возле фитнес-клуба "Адриатика". В сообществе Barnaul22 опубликованы фотографии разбитого красного автомобиля на рельсах. О подробностях ДТП ничего не сообщается.