Фотофакты. За ночь в Барнауле две машины вылетели на трамвайные рельсы, одна из них горела

В Барнауле в ночь на 18 июня случилось два страшных ДТП, в обоих водители вылетели на трамвайные пути на ул. Попова.
Одна из аварий случилась 17 июня, около полуночи. Очевидцы в сообществе Barnaul22 ((в соцсети "ВКонтакте") сообщают, что автомобиль Subaru на большой скорости ехал по ул. Попова. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на трамвайные пути на перекрестке с ул. Антона Петрова, перевернулась несколько раз, врезалась в столб и загорелась.
По словам очевидцев, пожар быстро потушил водитель, который проезжал мимо и остановился, увидев ДТП. В разбившемся автомобиле находилось пять человек, все были доставлены в больницу. Очевидцы также сообщают, что потерпевшие были в состоянии алкогольного опьянения. Среди них - четверо мужчин и одна девушка. Троих мужчин доставили в реанимацию.
В результате ДТП были повреждены трамвайные рельсы.
Вторая авария произошла возле фитнес-клуба "Адриатика". В сообществе Barnaul22 опубликованы фотографии разбитого красного автомобиля на рельсах. О подробностях ДТП ничего не сообщается.
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