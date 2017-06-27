В Барнауле на Горе иномарка влетела под фуру

Авария у Телецентра в Барнауле. Фото: barneos22. Авария у Телецентра в Барнауле. Фото: barneos22. Авария у Телецентра в Барнауле. Фото: barneos22. Авария у Телецентра в Барнауле. Фото: barneos22.

Как сообщают подписчики паблика Барнаул22, сначала иномарка залетела под фуру, а потом вылетела на трамвайные пути. По предварительным данным, погибших нет. Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

По мнению очевидцев, парень на иномарке уходил от столкновения и ехал на свой зелёный свет. В это время из двора дома, который находится рядом со светофором, выезжал автомобиль. Он "подрезал" пострадавшего и тот, чтобы не спровоцировать ДТП, "ушел" в сторону и попал под колеса фуры, которая двигалась по встречной полосе движения.