Фотофакты. В Барнауле на кладбище нашли большую партию сильнодействующих наркотиков

В Бийске мужчину задержали при попытке сбыта 1 килограмма синтетических наркотиков. Полицейским удалось выяснить, что основная часть товара этого наркодилера спрятана на одном из барнаульских кладбищ.
На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.
В тайнике сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого управления МВД обнаружили более 6 килограммов сильнодействующих психоактивных синтетических препаратов. Оптовая партия была расфасована по пакетам.
Как выяснили полицейские, дилер распространял "синтетику" через тайники-закладки в различных населенных пунктах Алтайского края.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу.
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