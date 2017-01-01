Фотофакты. В Барнауле на кладбище нашли большую партию сильнодействующих наркотиков

На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф. На барнаульском кладбище нашли тайник с 6 кг наркотиков. Фото: 22.мвд.рф.

В тайнике сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого управления МВД обнаружили более 6 килограммов сильнодействующих психоактивных синтетических препаратов. Оптовая партия была расфасована по пакетам.

Как выяснили полицейские, дилер распространял "синтетику" через тайники-закладки в различных населенных пунктах Алтайского края.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу.