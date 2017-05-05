Фотофакты. В Барнауле на парковку обрушилась часть фасада здания

Обрушение фасада. Фото: Алена Резникова в vk.com/barneos22. Обрушение фасада. Фото: Алена Резникова в vk.com/barneos22. Обрушение фасада. Фото: Алена Резникова в vk.com/barneos22. Жилой комплекс "Твикс" на Партизанской, 55. Фото: selfstroi.ru.

На асфальте валяются обломки камней с краской. Автомобили и люди чудом не пострадали.

Только что там был, посмотрел, часть ограждения балкона вывалилась. Не понятно в чем причина.

На Партизанской, 55 находится недавно построенный жилой комплекс "Твикс", который возводила компания "Селф".