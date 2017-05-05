Фотофакты. В Барнауле на парковку обрушилась часть фасада здания

В Барнауле на ул. Партизанской, 55 обрушилась часть ограждения балкона. Камни посыпались прямо на парковку, сообщила очевидица в Barnaul 22.
Обрушение фасада. Фото: Алена Резникова в vk.com/barneos22.
Обрушение фасада. Фото: Алена Резникова в vk.com/barneos22.
Обрушение фасада. Фото: Алена Резникова в vk.com/barneos22.
Жилой комплекс "Твикс" на Партизанской, 55. Фото: selfstroi.ru.
На асфальте валяются обломки камней с краской. Автомобили и люди чудом не пострадали.
Алексей Рыжков:
Только что там был, посмотрел, часть ограждения балкона вывалилась. Не понятно в чем причина.
На Партизанской, 55 находится недавно построенный жилой комплекс "Твикс", который возводила компания "Селф".
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