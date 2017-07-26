Фотофакты. В Барнауле на "Пляже" выбрали "Мисс Лето"

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Девушки показали себя в трех дефиле, мешали коктейли в творческом конкурсе и угадывали самые популярные летние хиты в интеллектуальном.

В итоге титул Мисс Лето завоевала Екатерина Соклова. Девушка с детства занимается аэробной гимнастикой и имеет разряд Мастера спорта России. Кроме недельного отдыха в туристическом комплексе "Стик Тревел", красавица получила сертификат от центра "Спа-центра 77" и "вечную" карту на безлимитное посещение "Пляжа".

Титул первой вице-мисс лето получила Катерина Ивахно, которая получила сертификаты от бара XXXX, магазина PUMA и парк-отеля "Чайка".

А третье место заняла Елена Соклова. Девушке достался сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив".

Специальную номинацию — "Мисс краски лета" — учредила компания "Бочкари". Этот титул, а также натуральные напитки от "Бочкарей" достались Ае Алтуховой. Остальные финалистки получили прятные призы от "Пляжа" и море оваций от зрителей.

Зрители конкурса тоже были одарены призами партнеров проекта - компаний "Ренессанс Косметик", "Русский холод" и "Алгоритм". Кроме того, весь вечер шел бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-укладок от компании "Ренессанс-косметик": стилист по прическам Евгения Петрова рассказала и показала, как создавать серферские локоны, модные косы и пучки.

После завершения вечера гости "Пляжа" смогли зажечь на after-party от DJ Mr. ayupOFF.

Генеральный партнер.

Генеральный партнер.