Фотофакты. В Барнауле на "Пляже" выбрали "Мисс Лето"

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25 июня в комплексе открытых бассейнов "Пляж" прошел финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето" от сайта altapress.ru. 10 красавиц соревновались не только за титул королевы пляжа, но и за главный приз — недельную поездку в Горный Алтай для двоих.

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Девушки показали себя в трех дефиле, мешали коктейли в творческом конкурсе и угадывали самые популярные летние хиты в интеллектуальном.

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

В итоге титул Мисс Лето завоевала Екатерина Соклова. Девушка с детства занимается аэробной гимнастикой и имеет разряд Мастера спорта России. Кроме недельного отдыха в туристическом комплексе "Стик Тревел", красавица получила сертификат от центра "Спа-центра 77" и "вечную" карту на безлимитное посещение "Пляжа".

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

Титул первой вице-мисс лето получила Катерина Ивахно, которая получила сертификаты от бара XXXX, магазина PUMA и парк-отеля "Чайка".

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

А третье место заняла Елена Соклова. Девушке достался сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив".

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

Специальную номинацию — "Мисс краски лета" — учредила компания "Бочкари". Этот титул, а также натуральные напитки от "Бочкарей" достались Ае Алтуховой. Остальные финалистки получили прятные призы от "Пляжа" и море оваций от зрителей.

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

Зрители конкурса тоже были одарены призами партнеров проекта - компаний "Ренессанс Косметик", "Русский холод" и "Алгоритм". Кроме того, весь вечер шел бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-укладок от компании "Ренессанс-косметик": стилист по прическам Евгения Петрова рассказала и показала, как создавать серферские локоны, модные косы и пучки.

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".

После завершения вечера гости "Пляжа" смогли зажечь на after-party от DJ Mr. ayupOFF.

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