Фотофакты. В Барнауле на "Пляже" выбрали "Мисс Лето"

Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Девушки показали себя в трех дефиле, мешали коктейли в творческом конкурсе и угадывали самые популярные летние хиты в интеллектуальном.
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
В итоге титул Мисс Лето завоевала Екатерина Соклова. Девушка с детства занимается аэробной гимнастикой и имеет разряд Мастера спорта России. Кроме недельного отдыха в туристическом комплексе "Стик Тревел", красавица получила сертификат от центра "Спа-центра 77" и "вечную" карту на безлимитное посещение "Пляжа".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Титул первой вице-мисс лето получила Катерина Ивахно, которая получила сертификаты от бара XXXX, магазина PUMA и парк-отеля "Чайка".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
А третье место заняла Елена Соклова. Девушке достался сертификат от центра внешности и косметологии "Эксклюзив".
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Специальную номинацию — "Мисс краски лета" — учредила компания "Бочкари". Этот титул, а также натуральные напитки от "Бочкарей" достались Ае Алтуховой. Остальные финалистки получили прятные призы от "Пляжа" и море оваций от зрителей.
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
Зрители конкурса тоже были одарены призами партнеров проекта - компаний "Ренессанс Косметик", "Русский холод" и "Алгоритм". Кроме того, весь вечер шел бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-укладок от компании "Ренессанс-косметик": стилист по прическам Евгения Петрова рассказала и показала, как создавать серферские локоны, модные косы и пучки.
Финал летнего конкурса красоты "Мисс Лето".
После завершения вечера гости "Пляжа" смогли зажечь на after-party от DJ Mr. ayupOFF.
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