Фотофакты. В Барнауле на проспекте Ленина штукатурка обрушилась на лестницы перед магазинами

15 мая на центральном проспекте Барнаула обсыпалась штукатурка. Обрушение фасада произошло с дома № 157 по проспекту Ленина (пересечение с улицей Северо-Западной). Об этом сообщил в "Народных новостях" читатель altapress.ru
На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru.
На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru.
На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru.
На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru.
На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru.
Куски штукатурки упали на тротуар и на лестницы, ведущие в торговые заведения, расположенные на первом этаже этого дома. Никто из горожан не пострадал.
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