Фотофакты. В Барнауле на проспекте Ленина штукатурка обрушилась на лестницы перед магазинами

На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru. На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru. На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru. На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru. На проспекте Ленина с дома № 157 обрушилась штукатурка. Фото: narod.altapress.ru.

Куски штукатурки упали на тротуар и на лестницы, ведущие в торговые заведения, расположенные на первом этаже этого дома. Никто из горожан не пострадал.