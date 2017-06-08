Фотофакты. В Барнауле на улице Малахова заработает фонтан

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Сегодня, 12:10.
Жизнь

В Барнауле возле семейного кафе этим летом заработает фонтан. Об этом сообщает сайт мэрии.

В Барнауле на улице Малахова заработает фонтан. Фото: barnaul.org.
В Барнауле на улице Малахова заработает фонтан. Фото: barnaul.org.

Его запустят по адресу Малахова, 138а. Сейчас там продолжаются монтажные работы. Рядом с кафе уже установили скульптуру "Емеля на печи".

Сейчас в Индустриальном районе продолжаются работы по благоустройству. Скоро там обновят остановочные павильоны и заменят поликарбонатные покрытия на профильный лист.

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