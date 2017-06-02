Фотофакты. В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке

В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org. В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org. В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org. В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org.

В мэрии сообщают, что через несколько дней в сквере "Химик" начнут установку большой игровой площадки размером 25x15 метров и стоимостью около двух миллионов рублей.

Администрация Октябрьского района просит жителей сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах вандализма.