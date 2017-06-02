Фотофакты. В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке

На центральной аллее сквера в Октябрьском районе неизвестные передвинули скамейки, вырвав их с креплениями и испортили несколько металлических урн. Об этом сообщает сайт администрации города.
В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org.
В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org.
В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org.
В Барнауле неизвестные испортили скамейки на Потоке. Фото: barnaul.org.
В мэрии сообщают, что через несколько дней в сквере "Химик" начнут установку большой игровой площадки размером 25x15 метров и стоимостью около двух миллионов рублей.
Администрация Октябрьского района просит жителей сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах вандализма.
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