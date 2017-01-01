Фотофакты. В Барнауле одновременно горят три частных дома (обновлено)

В Барнауле загорелись частные дома. Как сообщают очевидцы в Barnaul22, пожар произошел на пересечении улиц Георгия Исакова и Микронной. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
В Барнауле горят дома на ул. Г. Исакова. Фото: vk.com/barneos22.
Обновлено 19:40:
Как сообщили очевидцы, сгорели два дома: один дом на двух хозяев сгорел вместе со всеми пристройками. Часть второго удалось спасти.
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