Фотофакты. В Барнауле открыли игровую площадку для детей

12 июня в Барнауле открыли большую игровую площадку в сквере "Химик" на улице Германа Титова, 9. Площадка обошлась в 2 млн рублей.
Детская площадка. Фото: barnaul.org.
Детская площадка. Фото: barnaul.org.
Детская площадка. Фото: barnaul.org.
Детская площадка. Фото: barnaul.org.
На встрече выступили детские творческие коллективы ЦДТ Октябрьского района и ДК "Октябрьский", а также музыкальные группы "GROO", участники которой являются финалистами телевизионного проекта "Битва хоров", и "25-й кадр". Также детей развлекали аниматоры.
Площадка появилась благодаря сотрудничеству администрации Октябрьского района и компании "Вотэтодом!", сообщает мэрия. Ее размер составляет 25 на 15 метров. В игровом комплексе установили две двойные качели, домик, горки, турники, песочницу, лавочки.
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