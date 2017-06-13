Фотофакты. В Барнауле открыли игровую площадку для детей

Детская площадка. Фото: barnaul.org. Детская площадка. Фото: barnaul.org. Детская площадка. Фото: barnaul.org. Детская площадка. Фото: barnaul.org.

На встрече выступили детские творческие коллективы ЦДТ Октябрьского района и ДК "Октябрьский", а также музыкальные группы "GROO", участники которой являются финалистами телевизионного проекта "Битва хоров", и "25-й кадр". Также детей развлекали аниматоры.

Площадка появилась благодаря сотрудничеству администрации Октябрьского района и компании "Вотэтодом!", сообщает мэрия. Ее размер составляет 25 на 15 метров. В игровом комплексе установили две двойные качели, домик, горки, турники, песочницу, лавочки.