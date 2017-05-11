Фотофакты. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята"

В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив сети ресторанов "Кинза и Мята". В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU. В Барнауле открылся новый ресторан "Кинза и Мята". Фото: архив NIGHTOUT.RU.

В новом заведении "Кинза и Мята" уютный интерьер, яркая мебель и вкусная еда. Особенность ресторана — установленный в зале мангал. Гости смогут наблюдать за приготовлением мяса. Просторное помещение заведения позволяет разместить большое количество гостей — посадочная зона рассчитана на 100 человек.

"Кинза и Мята" подойдет для проведения свадеб и празднования дней рождения. К тому же, для именинников здесь действует 10%-ная скидка. В ресторане можно отдохнуть с детьми. Для них здесь специально подготовили игровую зону и особое меню. Каждое воскресенье в ресторане проходят детские игровые шоу и мастер классы.

По будням с 11.00 до 16.00 в ресторане действует бизнес-ланч по демократичным ценам.

На летний период "Кинза и Мята" запускает совершенно новое сезонное меню.

Барнаульцы смогут приобрести в заведениях сети мясо для шашлыка, замаринованное по особому рецепту шеф-повара ресторана, чтобы самостоятельно пожарить его на даче.

В меню "Кинзы и Мяты" каждый может найти себе блюдо по карману. Так, шашлык из свинины "по-советски" стоит 295 рублей, пицца от 295 рублей, блюда по-тайски и лапша-WOK от 239 рублей, сытные мясные блюда на компанию от 1755 рублей.* В заведении также есть роллы и паста, а также вкусные десерты и авторский чай.

Каждую пятницу и субботу, а также в праздничные дни в ресторане проходят музыкальные вечера с выступлением музыкальных групп города. Для музыкантов предусмотрена специальная сцена.

О новинках и выгодных предложениях можно узнавать на страницах ресторана в социальных сетях: "Инстаграм" и "Вконтакте"

Справка

"Кинза и Мята" – сеть ресторанов семейного отдыха, входящая в ресторанный холдинг KinzaGroup. Основа меню – мясные блюда, приготовленные на открытом огне.

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