Видео и фотофакты. Парад, огонь и спасение людей: как в Барнауле отпраздновали День пожарной охраны

Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Спасение человека при ДТП, МЧС. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Тушение автомобиля. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Тушение автомобиля. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Тушение автомобиля. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Тушение автомобиля. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Тушение автомобиля. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. Парад пожарной техники в Барнауле. Фото: Александра Фоменко, altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru. День пожарной охраны в Барнауле. Фото: Ирина Пергаева для altapress.ru.

С самого утра на площади Свободы пожарные готовились к параду, выстраивая в колонну пожарные машины: от самой современной техники до техники прошлых лет. Праздник был открыт оркестром духовых инструментов, исполняющим всем известные композиции военного времени.

Помимо демонстрации пожарной техники, специально для гостей праздника огнеборцы развернули операцию по спасению людей с помощью спецтехники, которая помогает не только при пожарах, но и в ДТП.

Все вырученные в этот день средства, по словам организатора концерта, музея "Мир времени", пойдут на восстановление "Аптеки Крюгер", одного из немногих зданий уцелевших во время самого разрушительного за всю историю города пожара 1917 года.

Александра Фоменко

Фото: Александра Фоменко, Ирина Пергаева