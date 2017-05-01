Видео и фотофакты. Парад, огонь и спасение людей: как в Барнауле отпраздновали День пожарной охраны

30 апреля в Барнауле отпраздновали День пожарной охраны. Горожанам показали парад пожарной техники и благотворительный концерт, на котором каждый мог приобрести сувениры с историей города. На глазах у барнаульцев огнеборцы развернули операцию по спасению человека.
С самого утра на площади Свободы пожарные готовились к параду, выстраивая в колонну пожарные машины: от самой современной техники до техники прошлых лет. Праздник был открыт оркестром духовых инструментов, исполняющим всем известные композиции военного времени.
Помимо демонстрации пожарной техники, специально для гостей праздника огнеборцы развернули операцию по спасению людей с помощью спецтехники, которая помогает не только при пожарах, но и в ДТП.
Все вырученные в этот день средства, по словам организатора концерта, музея "Мир времени", пойдут на восстановление "Аптеки Крюгер", одного из немногих зданий уцелевших во время самого разрушительного за всю историю города пожара 1917 года.
Александра Фоменко
Фото: Александра Фоменко, Ирина Пергаева
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